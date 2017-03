Ajoblanco: REVOLVEMOS

Ajoblanco revuelve para agitar de nuevo nuestra vida cotidiana. Creamos un espacio cultural y apostamos una vez más por la revista en papel. Queremos recuperar la pasión, abrir el debate y mezclar culturas y generaciones. Haremos Ajoblanco con tu ayuda. Te necesitamos.

Ajoblanco retorna per agitar de nou la nostra vida quotidiana. Creem un espai cultural i apostem un cop més per la revista en paper. Volem recuperar la passió, obrir el debat i barrejar cultures i generacions. Farem Ajoblanco amb la teva ajuda. Et necessitem.

Una idea de: Ajoblanco