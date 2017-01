Rematar com a dispersom. Traze-las para a casa!

Queremos contagiar-vos das nossas forças e ganas de levar-lhes todo isto o próximo 4 de fevereiro, que nos acompanhedes, que colaboredes, que vos comprometades nesta luita.

Umha das peças fundamentais deste projecto é material feito, precisamente, por um dos presos, Antom Santos. As recompensas seram os propios desenhos originais ou material feito com eles. O recaudado com a venda deste materia será destinado na súa totalidade a asociaçons que luitam polos direitos das pessoas detidas, presas e repressaliádas na Galiza.

A que destinaremos as vossas aportaçons

Umha parte do que consigamos com este crowdfunding (porque ímo-lo conseguir!!) está destinada aos gastos que conleva a organizaçom e no desenvolvemento da XI Marcha às Cadeias (como pagar os autocarros que trasladem às pessoas solidárias até os centros penitenciários onde mantenhem às nossas amigas e amigos ou familiares em régimem de dispersom)

Adicionalmente, se superamos o objectivo básico proposto, empregaremos o recaudado na posta em marcha das próximas campanhas de Que Voltem Para a Casa!, em desenhar novo material da asociaçom, proseguer com as ajudas para a viagem desinadas às pessoas solidárias que visitam às presas...

Sobre as recompensas

Entre as recompensas que proponhemos, podedes atopar material editados por organizaçoms antirepressivas, ademáis dos desenhos originais..

Calendario previsto

Desde que finalice o projecto até que comecemos a enviar as recompensas nom passará mais dum mês.

+ Info

